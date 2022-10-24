اربعيني يقتل والدته المسنّة ويدفنها بمنزلها بالعين البيضاء في وهران

اهتزت، اليوم، مدينة وهران على تاني جريمة قتل ضد الأصول/ بعد تلك التي حدثت قبل 10 أيام بحي الصنوبر أين قامت قاصرة لا تتعدى الـ 16 بقتل والدها في الخمسينات من العمر.

حيث أقدم شخص على الإجهاز على والدته، باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة العين البيضاء التابعة لبلدية ودائرة السانية.

الجريمة المريعة وقعت زوال اليوم، بمسكن الضحية الواقع بمنطقة العين البيضاء، أين أقدم الجاني البالغ من العمر 44 سنة على قتل والدته البالغة من العمر 78 سنة قبل دفنها ببهو المنزل.

وفور إبلاغ مصالح الأمن، باشرت عناصر من الفرقة الجنائية بالتنسيق مع الأمن الحضري للعين البيضاء التحقيق في حيثيات الجريمة حيث وفي ظرف قياسي تم إلقاء القبض على المشتبه واقتياده لمقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه والوقوف على ملابسات الحادثة.