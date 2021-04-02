ارتباح لدى الاولياء بعد فتح مركز ثان لشهادة البكالوريا في الجلفة

ابدى الاولياء ببلدية الزعفران بولاية الجلفة ارتباحا كبيرا بعد ان قرر مدير التربية فتح و لاول مرة مركز لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

وكان تلاميذ بلدية الزعفران يجتازون سابقا الامتحان ببلدية عين معبد حيث كانوا يقطعون مسافة تتجاوز 35 كلم.

ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه حيث سبق لمسؤول القطاع قبل ايام فتح مركز آخر ببلدية حاسي فدول الذين كانوا يتنقلون الى بلدية سيدي لعجال لاجتياز الامتحان.

ويسعى مدير التربية الجديد حسب مصادر تربوية مطلعة ترتيب القطاع.

و من المنتظر ان يفتح عدة ملفات ازعجت البعض لا سيما ما تعلق بالتكليفات التي لم يقدم اصحابها شىئا في تلك المناصب التي يشغلونها بطرق مشبوهة.