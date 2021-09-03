 ارتفاع أسعار البيض.. و”البلاطو” بـ360 دينار في سوق الجملة!

تراجع الدجاج البيوض من 40 مليون دجاجة إلى 10 ملايين دجاجة

ارتفاع سعر الأعلاف كان وراء عزوف وإفلاس منتجي البيض السنة الماضية.. وفرضية اللجوء إلى الاستيراد قائمة

شهدت، هذه الأيام، أسواق البيض في ولاية الوطن، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعارها، حيث وصل سعر البيضة إلى 12 دج للبيضة الواحدة في سوق الجملة، فيما تراوح سعرها في سوق التجزئة بين 13 و 15 دج، حسب المنطقة والنوعية، ولعل أهم أسباب ارتفاع سعر البيض حسب العارفين بالقطاع، هو ارتفاع سعر مواد تغذية الدواجن خلال السنتين الماضيتين التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك تراجع عدد المربين بسبب الارتفاع المذهل لمواد تغذية الدواجن، مما تسبب في تراجع عدد الدجاج البيوض من 40 مليون دجاجة منتجة للبيض بين سنتي 2019 إلى أواخر 2020، ليصل في يومنا إلى 10 ملايين دجاجة، مما يرشح تواصل ارتفاع سعر البيض خلال الأيام القادمة.

وحسب رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي البيض، السيد “بوداود جلول” في حديث إلى “النهار”، فإن ارتفاع سعر تغذية الدواجن خلال السنتين الماضيتين، كان سببا رئيسيا في لعزوف المئات من منتجي البيض بسبب إفلاسهم وتخليهم عن هذا النشاط، بعدما ظلت أسعار البيض متدهورة بسبب كثرة العرض وتكبد المنتجين خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع سعر مادة “الصوشا” من 5000.00 دج إلى 12 ألف دج، وارتفاع سعر مادة “الذرى” من 3000 إلى 5500 دج، الأمر الذي أعجز منتجي البيض عن سدّ فاتورة تغذية الدواجن واضطروا إلى بيع دجاجهم قبل نهاية فترة الإباضة تخوفا من خسائر أكبر وتسريح الآلاف من العمال، ورغم الحلول التي اقترحوها على الوزارة من أجل دعم منتجي البيض للمحافظة على هذا النشاط، لكنها جاءت متأخرة، فبعد تراجع سعر أغذية الدواجن وأصبحت في متناول المنتجين، طفت مشكلة أكبر وهي تراجع عدد منتجي البيض وتراجع عدد الدجاج البيوض، حيث كان الاتحاد يحصي على مستوى الوطني 40 مليون دجاجة، خلال السنتين الماضيتين، وبسبب ارتفاع سعر أغذية الدواجن وعزوف منتجي البيض عن هذا النشاط، تراجع عدد الدجاج البيوض إلى 10 ملايين دجاجة حاليا، وكلها في نهاية مرحلة الإباضة، مما يخلق قلة العرض، وبالتالي ارتفاع سعر البيض إلى أعلى معدل، وقد تضطر الدولة إلى استيراد البيض، خاصة وأن الجزائر تحتاج بين 37 و 40 مليون دجاجة بيوض لتغطية السوق الوطني وبسعر 15 دح للبيضة في سوق التجزئة، وهذا في متناول الجميع مقارنة مع ارتفاع سعر كل المواد، وأن منتجو البيض عليهم ببيع البيضة الواحدة بسعر بين 10 و 11 دج من أجل تغطية تكاليف تغذية الدواجن، من دون الحديث عن باقي المصاريف.