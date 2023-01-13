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ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات أمريكية

بقلم نادية بن طاهر
ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات أمريكية
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عرفت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تراجع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.64% إلى 1911 دولار للأونصة، بحلول الساعة 12:07 بتوقيت موسكو.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.44% إلى 1905.52 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.05% إلى 24.02 دولار للأونصة. وارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.08% إلى 23.80 دولار للأونصة.

كما صعد السعر الفوري للبلاتينيوم بنسبة 0.31% إلى 1074.33 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.25% عند 1803.83 دولار.

وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.05% إلى 102.199 نقطة.

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