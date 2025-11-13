ارتفاع أسعار الذهب بنحو 2 في المائة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو اثنين في المئة امس الاربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 في المائة مسجلا 4195.77 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى سجله منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.1 في المائة. لتصل إلى 4202.20 دولار للأوقية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بنسبة 1.3 في المائة إلى أدنى مستوى لها منذ الخامس من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 53.43 دولار للأوقية. وهو أعلى مستوى لها منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي كما زاد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة. ليصل إلى 1614.75 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.7 في المائة مسجلا 1468.98 دولار.

