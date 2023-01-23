ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار

عرفت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية، اليوم الإثنين، إرتفاعا نتيجة هبوط الدولار.

وكذا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1929.04 دولارًا للأوقية عند الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 24 دولارًا للأوقية.

فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1041.75 دولارًا.

بينما ارتفع البلاديوم بنسبة واحد في المئة، ليتداول عند سعر 1744.86 دولارًا.