ارتفاع أسعار الرحلات الجوية في هذا البلد بداية من ماي

قررت الحكومة الألمانية، رفع أسعار الرحلات الجوية إلى الوجهات الأجنبية، اعتبارًا من شهر مايو/ماي من هذا العام.

كما جاء القرار، بعد قرار ألمانيا بزيادة ضريبة الطيران على الركاب الذين يقومون برحلات خارجية من أحد مطاراتها.

وأشار موقع “أخبار فيزا شنغن”، إلى أن الزيادة الضريبية تشكل جزءاً من مبادرة البلاد لمعالجة العجز الذي بلغ 17 مليار يورو. والذي ظهر في ميزانية هذا العام. مشيرا إلى أن العجز نشأ بعد قرار المحكمة الدستورية الألمانية باعتبار خطة الميزانية الأولية غير قانونية. بسبب إعادة التخصيص غير السليم لأموال كوفيد غير المستخدمة إلى صندوق تحويل المناخ.

وكشفت وزارة المالية الألمانية، أنه بمجرد تنفيذ القانون الجديد، فإن الضريبة المفروضة على أولئك الذين يسافرون من ألمانيا إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. والمرشحين للاتحاد الأوروبي، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ودول ثالثة بمسافة 2500 كيلومتر، ستكون 15.53 يورو. بدلاً من 12.73 يورو الحالي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة ضريبة الطيران للوجهات التي يزيد طولها عن 6000 كيلومتر من 58.06 يورو الحالية إلى 70.83 يورو.