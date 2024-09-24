ارتفاع أسعار العجلات..ايريس توضح وتكشف !

تشهد سوق العجلات في الجزائر ارتفاع جنوني في الأسعار، مما أثار استياء المواطنين والتجار الذين استنكروا هذا الأمر. حيث قال التجار إن الأسعار ارتفعت بـ6000 و7000 دينار، وهي جد ناقصة في السوق.

وفي هذا الإطار، طمأن نائب الرئيس المدير العام لمجمع “إيريس” جمال قيدوم، المواطنين، أن أسعار العجلات مستقرة ولم تطرأ عليها أي زيادة. موضحا “إذا كانت هناك زيادة في السوق الجزائرية فهي خارج نطاق ايريس “.

وأرجع مجمع إيريس سبب ارتفاع أسعار العجلات، إلى وجود بعض التجار والموزعين قاموا برفع الأسعار بطريقة جنونية لأغراض شخصية. قائلا “هناك تجار لديهم تفكير استغلالي”.

وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كشف المتحدث، أن المجمع قام بإجراء استباقي ووقائية. حيث سيتم توقيف التعامل مع كل موزع يرفع أسعار العجلات.

وقال قيدوم، إن هذه حملة ممنهجة ولديها أغراض أخرى. مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت على كل المستويات وخاصة عند المستوردين. مردفا “المستوردون يحاولون ضخ كميات قليلة في السوق للحفاظ على الأسعار المرتفعة”.

وأكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع “إيريس”، أن علامتهم محترمة ومواطنة. وليس لها ثقافة الاستغلال غير المنطقي. حيث أوضح ردف في تصريح للنهار، “نحن علامة مستقرة ولدينا ثقافة وتخدم المواطن الجزائري بشتى الطرق”.

وفي سياق ذات صلة، أشار قيدوم، إلى أن العجلات السياحية النفعية متوفرة في 58 ولاية. مضيفا أن هناك مشروع توسعة سيدخل حيز الخدمة بعد شهرين والذي سيسمح بمضاعفة القدرة الإنتاجية من 2 مليون إلى 4 ملايين.