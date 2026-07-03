ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بـ1.7 بالمائة شهر جوان

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة 1.7 بالمائة خلال شهر جوان الماضي على أساس سنوي، رغم تسجيله تراجعا بنسبة 30.3 بالمائة على أساس شهري.

وحسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الجمعة، في تقريرها الشهري، حول مؤشر أسعار الغذاء العالمي الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا، فقد بلغ 103.3 نقطة خلال شهر يجوان. منخفضا ب 0.4 بالمائة نقطة، أي بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بشهر ماي الماضي.

وأرجعت الفاو هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان، رغم الارتفاع المسجل في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب لدى “الفاو” تراجعا بنسبة 3.5 بالمائة على أساس شهري. مدفوعا بانخفاض أسعار القمح والذرة نتيجة تحسن آفاق الإمدادات العالمية.

فيما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 192 نقطة، أي بزيادة قدرها 3.8 بالمائة مقارنة بشهر ماي. مدعوما بارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت.

كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم إلى 131 نقطة، بزيادة طفيفة بلغت 0.4 بالمائة. مسجلا مستوى قياسيا جديدا، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار لحوم الدواجن.

من جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان إلى 117.4 نقطة بانخفاض قدره 1.5 بالمائة. فيما سجل مؤشر أسعار السكر أكبر انخفاض شهري، متراجعا بنسبة 5.7 بالمائة إلى 89.7 نقطة.

ورغم ارتفاعه السنوي، أشارت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي، لا يزال أقل بنحو 18.7 بالمائة من الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وبالموازاة مع ذلك، أبقت المنظمة في تقرير منفصل، تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي خلال عام 2026 عند 2.983 مليار طن، دون تغيير يذكر عن توقعاتها السابقة.