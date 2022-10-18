ارتفاع أسعار اللحوم .. الوزير يكشف الاسباب

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني ان غلاء أسعار اللحوم لا مبرر له. خاصة في ظل استقرار أسعار مواد التغذية الحيوانية على مستوى السوق العالمية.

وفي تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغذية أكد الوزير على ضرورة الحد من عدد الوسطاء في سوق اللحوم للتحكم في الأسعار.

وتابع وزير الفلاحة انه يجب تنظيم سوق اللحوم الحمراء والحد من المتدخلين الذين يعتبرهم “السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار”.

وفي ذات السياق كشف هني ان ارتفاع أسعار لحم الخروف راجع لكثرة الوسطاء في البيع بالتجزئة. حيث “يصل هامش الربح حتى 800 دج للكيلوغرام لدى البائع بالتجزئة مقارنة بشرائه لدى المربين”.

وإعتبر هني ان إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء لا مبرر له، خاصة مع استقرار أسعار المواد الأساسية. منالذرة و الصوجا التي لم تشهد ارتفاعا بين مارس أكتوبر. بالإضافة الى التحفيزات التي قدمتها الدولة كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لتحفيز مربي الدواجن. و دعم الأسعار في السوق، الى جانب ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.