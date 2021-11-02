ارتفاع أسعار المتعامل “DHL” الدولي-الجزائر

كشف آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، أن أسعار نشاط البريد السريع الدولي في سنة 2021 لم تتغير.

واستثنى تقرير سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أسعار المتعامل “دي.اش.أل” الدولي-الجزائر الذي ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

ويتعلق الأمر بالتسعيرات المطبقة من قبل متعاملي نظام الترخيص، حسبما اكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.

مما يوضح أن المؤشرات الموجودة في هذا التقرير تهدف إلى تقديم تمثيل للتسعيرات المطبقة من قبل متعاملي البريد السريع الدولي. لشحنات التصدير والاستيراد إلى غاية وزن 5 كغ.

هذه التسعيرات، المعبر عنها بالدينار الجزائري، والتي تشمل الضريبة على القيمة المضافة ولا تحتوي على مكمل الوقود. ثابتة بالنسبة للوزن والوجهة المقسمة إلى مناطق وهي عمومًا المغرب العربي وأوروبا وافريقيا والشرق الأوسط. وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية، أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

وقدمت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في هذا التقرير، جدولًا مقارنًا لأسعار شحنة 0.5 كغ للتصدير حسب المنطقة.

وتقدم مؤسسة البريد السريع “أو.أم.أس” أقل الأسعار في السوق حسب الوجهات المقسمة على المناطق (بين 3900 دينار و6250 دج).

يليه فالكون إكسبرس الجزائر (4760 و7854 دج) وكونيكسلوغ (7.600 دج و10.750 دج).

وفيما يخص الأسعار المقترحة للأوزان بين 0.5 كغ و5 كغ، تظل لدى متعامل البريد السريع “أو.أم.أس” مستقرة.

وتتراوح بين 3900 دج (0.5 كيلوغرام) و6600 دج (5 كغ) للمنطقة 1 (المغرب العربي) وبين 6.600 دج. (0,5 كغ) و 10،200 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 7 (أمريكا الجنوبية).

وبخصوص مؤسسة فالكون إكسبرس الجزائر، تتراوح بين 4.760 دج (0.5 كغ) و9.163 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 1. وبين 7.259 (0.5 كغ) و14.637 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 7.

و ارتفعت أسعار المتعامل “دي.اش.أل” الدولي الجزائر بنسبة 4,9 بالمئة سنة 2021 مقارنة بالسنة الفارطة.

ويقترح المتعامل أسعار شحن الصادرات تتراوح بين 8.715 دج (0.5 كغ) و17.026 دج (5كغ) بالنسبة للمنطقة 1.

وبين 13.662 دج (0.5 كغ) و27.713 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 7.

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