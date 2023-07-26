ارتفاع أسعار المكيفات.. وزارة التجارة تحقق والبائعون يوضحون

تشهد سوق المكيفات الهوائية والمراوح في الجزائر، ارتفاع رهيب في الأسعار الجزائر خلال الأشهر الأخيرة. خاصة في ظل الحرارة القياسية. وهذا بعدما قفزت أسعارها خلال شهر يوليو/جويلية، بمعدلات تقارب النصف عن السنوات الماضية.

كما قال تجار في شارع “الحميز” المشهور بمحلات بيع الأجهزة الكهربائية في الضاحية الشرقية بالعاصمة إن “الأجهزة الكهربائية تشهد إقبالاً غير مسبوق”. خاصة خلال هذه الفترة، و”لا سيما أجهزه المكيفات والمروحيات”.

وفي خرجة ميدانية لمراقبة الارتفاع غير المبرر لأسعار المكيفات الهوائية في سوق شارع “الحميز” بالعاصمة، استفسرت مديرية التجارة، البائعون أسباب هذا الارتفاع الجنوني للأسعار.

ويشير أصحاب المحلات إلى أن أسعار المكيفات ارتفعت لعدة أسباب منها زيادة الطلب في الأيام الأخيرة بفعل تصاعد درجات الحرارة.

كما يقول صاحب محل لبيع أدوات كهربائية، إن “أسعار مكيفات الهواء باتت مرتفعة للغاية، بسبب ارتفاع الطلب وعدم توفر المنتوج. قائلا “أن الأزمة خلقها المصنع”.

وقامت من جهتها، مديرية التجارة، بتحرير مخالفة لأحد التجار في الحميز، بسبب عدم وضع لافتات الأسعار على المنتوجات. والتي ألزمتها وزارة التجارة.

موجة حر غير مسبوقة

وتعرف الجزائر ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، أين تم تسجيل درجات حرارة تفوق 48 في العاصمة وضواحيها. كما بلغت 50 درجة في ولايات أخرى خاصة الجنوبية.

وقالت المكلفة بالإعلام في مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن 80 بالمائة من الظواهر سببها التغيرات المناخية والإحتباس الحراري. حيث أنه سيكون من المألوف تكرار موجات الحر مستقبلا. أين تتعدى 48 درجة على السواحل. كما أن الفصول ستتغير بفعل هذه الاحتباسات الحرارية. مشيرة إلى أن الإرتفاع في درجات الحرارة سيخص كل الفصول وليس الصيف فقط.

وكشفت ذات المتحدثة، أن التقارير التي قام بها خبراء الطقس عبر منظمات الأرصاد الجوية العالمية تشير إلى أن هناك إنخفاض في التساقط المطري الموسمي بـ20 بالمائة. إذا بقينا في نفس وتيرة إنبعاثات الغازات.

وعن التوقعات خلال الأيام المقبلة وشهر أوت، أوضحت بن رقطة، أنه إذا بقيت السيناريوهات متكررة بنفس الوتيرة فسيشهد شهر أوت موجات حر متكررة غير أنه لن تكون بنفس الحدة. مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الجزائر ستعرف إنخفاضا ملحوظا بداية من الأربعاء المقبل لتعود إلى الارتفاع الأسبوع المقبل.