ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 63 دولار للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 63 دولار للبرميل
بقلم مصطفى.ق

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتوقف خط الأنابيب في بحر الشمال واستمرار تخفيضات إنتاج “أوبك”.

وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 17 سنتا، ما يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة لتسجل 57.21 دولار للبرميل.
وسجلت عقود خام برنت 63.46 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتا أو 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وقال متعاملون إن توقف خط الأنابيب “فورتيس” الذي ينقل نفط بحر الشمال إلى بريطانيا هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.
أما بنك الاستثمار الأمريكي “جيفريز” أكد أن شركة “إينيوس” المشغلة لخط الأنابيب فورتيس أعلنت حالة القوة القاهرة في تسليمات الخام .
إثر اكتشاف تسربات في الخط الثلاثاء، مما ينبئ بأن أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة أسابيع.
وأوضح “جيفريز” انه إذا استمر التوقف لعدة أسابيع فسيدفع سعر برنت للارتفاع.
من ناحية أخرى قال المتعاملون إن الأسواق تتلقى دعما إضافيا من جهود “أوبك” وروسيا لكبح الإنتاج من أجل رفع الأسعار.

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