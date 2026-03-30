ارتفاع أسعار النفط إلى 115 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم الاثنين، مع اتجاه خام برنت نحو تسجيل أفضل أداء شهري في تاريخه، في ظل اتساع نطاق الحرب على إيران.

وصعد خام برنت بنحو 59 بالمائة منذ بداية مارس، متجاوزا المكاسب المسجلة في عام 1990.

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا عند بدء التعاملات، الاثنين، إذ تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مجددا حاجز 100 دولار للبرميل. بينما تجاوز سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل، في ظل تواصل الحرب على ايران، وفق وكالة “فرانس برس”.

