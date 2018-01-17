ارتفاع أسعار النفط إلى 69.23 دولار للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط إلى 69.23 دولار للبرميل
بقلم إيمان ضيف الله

زادت أسعار العقود الآجلة للنّفط نحو 13 في المائة فوق المستويات المسجلة في أوائل ديسمبر .

بدعم من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك وروسيا وكذلك النمو القوي للطلب.
و ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت ثمانية سنتات إلى 69.23 دولار للبرميل.
لكنّها انخفضت من المستوى المرتفع البالغ 69.37 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 63.84 دولار للبرميل.
متراجعا من المستوى المرتفع البالغ 63.89 دولار الّذي سجّله في وقت سابق.
لكنّه ارتفع 11 سنتا عن سعر التّسوية السابقة.
ويقول متعاملون، إنّ أسواق النفط بصفة عامة تحظى بدعم كبير، وإن من المستبعد حدوث انخفاضات حادّة للأسعار.

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