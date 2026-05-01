ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، معوّضة جزءًا من الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انقطاع إمدادات الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 1.19 دولار، أي بنسبة 1.08 بالمائة، لتصل إلى 111.59 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 39 سنتا، أو بنسبة 0.37%، لتسجل 105.46 دولارات للبرميل.

وكانت أسعار النفط قفزت لأعلى مستوى لها منذ حوالي أربع سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان، في بداية التعاملات، بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.