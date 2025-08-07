ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس

ارتفعت أسعار النفط، هذا الخميس،لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية.وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة.أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتا., ما نسبته 0.3% إلى 67.09 دولارا للبرميل, بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3%. ما يعادل 22 سنتا ليصل إلى 64.57 دولارا للبرميل.

وتراجع الخامان بنحو واحد في المئة إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. حول تقدم في المحادثات مع موسكو.