ارتفاع أسعار النفط اليوم

عرفت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إلى 74.80 دولاراً.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتاً أو 1.3 بالمئة إلى 74.80 دولاراً للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.3 بالمائة إلى 70.04 دولار للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد سجلا انخفاضا بنحو 3.6 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك، بسبب مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا، وهو ما قد يُقوّض الطلب على النفط.

وفي الوقت ذاته، جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.