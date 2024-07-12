ارتفاع أسعار النفط اليوم

عرفت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعا وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.73 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0,6 بالمئة إلى 83,08 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان في الجلستين السابقتين، لكنهما يتجهان لتسجيل خسارة أسبوعية.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو واحد بالمئة على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب.

وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع ومن المتوقع أن تنخفض 0.1 بالمئة فقط.