ارتفاع أسعار النفط اليوم

عرفت أسعار النفط، إرتفاعا في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، واستمرار إغلاق خط أنابيب مهم لإمدادات الخام في أمريكا الشمالية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.69 بالمائة إلى 71.51 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.45 بالمائة إلى 76.44 دولار للبرميل”.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، تواصل شركة “تي سي إنرغي كورب” العمل على إعادة تشغيل خط أنابيب “كيستون” المغلق. والذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأمريكي.