ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، ‌بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر تسليم 0.62 دولار، أو 0.7% لتصل إلى 84.39 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 دولارًا، أو 0.7% ليصل إلى 80.95 دولارًا بعد أن انخفض بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة. ليسجل أدنى مستوى له فيما يقرب من أسبوع.

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