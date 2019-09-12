ارتفاع أسعار النفط لانخفاض المخزونات الأمريكية

عرفت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا بفعل مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو عام.

ونشرت وكالة “رويترز”، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 23 سنتا أو 4ر0 بالمئة إلى 04ر61 دولارا للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو5ر0 بالمئة إلى 03ر56 دولارا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعدما قررت الصين إعفاء أدوية أمريكية لعلاج السرطان ومنتجات أخرى من الرسوم الجمركية وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات.