ارتفاع أسعار النفط وترقب إجتماع أوبك+

عرفت أسعار النفط، ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو طفيف مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة “أوبك+” المقرر عقده الأسبوع المقبل.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.35% إلى 72.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.16% إلى 76.38 دولار للبرميل.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ودولا أخرى في تحالف “أوبك +”، ستختار في الاجتماع المقبل القرار الأفضل لسوق النفط.