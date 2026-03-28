ارتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط اليوم السبت، ارتفاعا، مسجلة ‌مكاسب أسبوعية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.56 دولار، بما يعادل نسبة 4.2 ‌بالمئة، إلى 112.57 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.16 دولار، أي بنسبة 5.5 بالمئة، ‌إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت بنسبة 53 بالمئة منذ 27 فبراير الماضي، قبل يوم من بداية التصعيد بالمنطقة.

فيما ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط بنحو 45 بالمئة منذ ذلك التاريخ.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت بنحو 0.3 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط بأكثر من واحد بالمئة.