ارتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، ارتفاعا أمس الجمعة، بأكثر من 3 بالمائة، لتتجاوز مكاسبها ثلاثة دولارات للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.24 دولارات، ما نسبته 3.06 بالمائة. لتصل إلى 108.96 دولارات للبرميل بحلول الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش.

وفي ما يخص العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفع بنسبة 4.08 بالمائة. ما يعادل 4.13 دولارات، لتسجل 105.03 دولارات للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 7.54 بالمائة، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.7 بالمائة.