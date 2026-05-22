ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار، أو 2.3 بالمائة، لتصل إلى 104.96 دولارات للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73 دولار، أو 1.8%، لتصل ​إلى 98.08 دولارا.

وانخفض كلا المؤشرين بنحو 2 بالمائة أمس الخميس إلى أدنى مستويات لهما عند التسوية فيما يقرب من ‌أسبوعين.

ومن المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 90 دولارا إلى 110 دولارات الأسبوع ​المقبل. كما كان الحال إلى حد كبير منذ أواخر شهر مارس.

