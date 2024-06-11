ارتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، في مواصلة لمكاسبها لليوم الثاني.

وجاء ذلك،بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولار.

وكانت أسعار الخام صعدت نحو ثلاثة بالمئة أمس الإثنين، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف.

وجاء ذلك، على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.