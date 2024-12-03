ارتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، ارتفاعا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع “أوبك+” الأسبوع الجاري، وسط توقعات أن تقوم المجموعة بتأجيل تخليها عن تخفيضات انتاج طوعية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.37% إلى 68.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو.

كما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.43% إلى 72.14 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة “أوبك+” اجتماعا يوم الخميس المقبل “5 ديسمبر 2024″، لمناقشة استراتيجيها في سوق النفط العالمية.

وحسب وكالة “رويترز”، فإن المجموعة قد تُمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، بهدف تقديم دعم إضافي لسوق النفط.