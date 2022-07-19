ارتفاع إصابات كورونا.. اللجنة العلمية تجتمع لاتخاذ إجراءات مجابهة الوباء

تحدث المدير العام لمعهد باستور الجزائر وعضو اللجنة العلمية البروفيسور فوزي درار لإذاعة سطيف. عن السلالة الفرعية الجديدة لكورونا والتي ظهرت بالهند.

وقال درار “نعم صحيح. توجد سلالة فرعية جديدة ظهرت بالهند هي BA2_75 لا نمتلك معطيات كثيرة عنها. تدعو للحذر والقلق ظهرت عليها تغيرات وطفرات ليست كسابقاتها”.

وكشف فوزي درار عن اجتماع في المجلس العلمي بحضور وزير الصحة. لاتخاذ عديد الإجراءات خاصة مع عودة حجاجنا الميامين. والتركيز دائما على التوعية والامتثال لاجراءات الوقاية .

وأفاد المدير العام لمعهد باستور أن الهدف هو العودة للتلقيح وايضا الالتزام بتدابير الوقاية لكسر هاجس ارتفاع الحالات مستقبلا، العمل يبدا من الآن .

ودعا فوزي درار اي شخص له أعراض عليه مباشرة الفحص والانعزال. محذرا من الاستهتار والتهاون الذي يؤدي إلى موجة أخرى.

وقال إنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن موجة خامسة في ظل الوضعية الحالية. الوقاية وحدها من تجنبنا ذلك مستقبلا.