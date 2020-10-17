 ارتفاع إصابات كورونا: جراد يدعو الجزائريين إلى المزيد من اليقظة

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، المواطنين الى المزيد من اليقظة والحذر في ظل استمرار وباء كورونا.

وعقد جراد لقاء مع المجتمع المدني في الجلفة بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد.

وقال الوزير الأول “بن بوزيد معروف على مستوى العالمي وقام بجهود جبارة لمحاربة الوباء والحد من انتشاره على مستوى الوطن”.

ودعا الوزير الأول الى المزيد من اليقظة لتجنب انتشار الوباء، حيث قال “يجب ان نكون واعين وبالمرصاد لتجنب انتشار كورونا”.

وأضاف جراد “لاحظت خلال تجولي في ولاية الجلفة أن المواطنين نسوا الكمامات ومسافة الامان وأضحوا يصافحون ويسلمون على بعضهم”.

ودعا الوزير الأول الى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وقال “الموسم الدراسي على الابواب، يجب أخذ الحيطة، حتى لا يرتفع رقم الإصابات مجددا”.

وفي حديثه عن مخلفات وباء كورونا، قتال الوزير الأول إنه خلق ازمة اقتصادية كبيرة، ناهيك عن انهيار أسعار البترول.