ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. 134 حالة و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 208101 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5992، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 78 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 142776، فيما يقبع حاليا 22 مريضا بالعناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد، 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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هذا وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن كل مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية تنذر بموجة رابعة محتملة.

وأضاف صنهاجي في تصريح لوكالة الأنباء، أن تسجيل موجة رابعة محتملة بالجزائر. مستندا في ذلك بالتجربة التي مرت بها بعض الدول الأوروبية التي سجلت موجة رابعة.

وأكد صنهاجي، أن المؤشرات العلمية من خلال معطيات المصالح الإستشفائية للانعاش والمعاينات الطبية إلى جانب نسبة انتشار الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة تنذر بخطر حدوث موجة رابعة بالجزائر.

وكشف في ذات السياق، أن مؤشر نقل العدوى قد تجاوز الحالة الواحدة خلال الأيام الأخيرة. داعيا إلى التحلي بالحيطة والحذر والإستعداد لمواجهة هذه الوضعية الوبائية في حالة وقوعها.

وعبّر البروفسور صنهاجي من جهة أخرى عن أسفه لبلوغ نسبة ضئيلة من التلقيح بالجزائر. كما تخوّف من خطورة الوضعية الوبائية وصعوبة المواجهة في حالة تسجيل موجة محتملة رابعة.

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