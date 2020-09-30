ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. 162 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعرفت الإصابات الجديدة للفيروس التاجي بالبلاد، ارتفاعا طفيفا، بعدما سجلت سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت الجزائر أول أمس الإثنين، 146 إصابة جديدة بكوفيد 19، مقابل 155 إصابة أمس الثلاثاء، و162 إصابة اليوم الأربعاء.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 51530.

كما تم تسجيل 10 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1736.

وتماثل في ذات الفترة، 111 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36174 حالة، بينما يتواجد 21 مريض داخل مصلحة العناية المركزة.