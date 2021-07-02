ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. 475 حالة و9 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات. خلال الـ24 ساعة الأخيرة. مسجلة ارتفاعا مقارنة بحصيلة يوم أمس، أين تم تسجل 449 إصابة جديدة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 140550.فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 3735، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 321 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97701 شخص. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.وكذا الارتداء الإلزامي للقناع.كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.