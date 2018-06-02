ارتفاع احتياطي سد عين زادة ببرج بو عريريج

ارتفع احتياطي سد عين زادة بولاية برج بوعريريج إلى أزيد من 30 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعاب السّد.

الذي يبلغ قرابة 122 مليون متر مكعب حسبما علم اليوم السبت من المدير المحلي للموارد المائية عبد العالي غديري.

و أوضح ذات المسؤول بأنّ هذه الزيادة في المياه المخزّنة بسد عين زادة تحقّقت بفضل تساقط كميّات معتبرة من الأمطار في الآونة الأخيرة.

على المنطقة مما سمح بتبديد مخاوف العجز الذي كان مسجّلا و الذي بلغ “النقطة الحمراء”.

و أفاد ذات المصدر، بأنّ هذا المنسوب من المياه سيسمح بتزويد المناطق العمرانيّة على مستوى كلّ من بلدية برج بوعريريج و البلديات المجاورة لها بالمياه الصالحة للشّرب.

و قضاء صيف مريح كون الإحتياجات السنوية للمنطقة تقدر بـ 38 مليون متر مكعّب.

يشار إلى أنّه، سيتمّ تحويل مياه سدعين زادة كلية لعاصمة الولاية بعد استكمال مشروعي ربط التّحويلات الكبرى.

ممّا سيسمح بتزويد 12 بلدية بالجهة الشمالية للولاية بمياه الشرب انطلاقا من سد تيلسديت بولاية البويرة.

و ثماني بلديات بالجهة الغربيّة للولاية انطلاقا من سد تيشي حاف بولاية بجاية.