ارتفاع استثمارات Ooredooالجزائر بنسبة 61٪

أعلنت مجموعة الاتصالاتOoredoo، يوم الاثنين 13 فيفري عن نتائجها المالية لسنة 2022.

وخلال سنة 2022، بلغت إيرادات Ooredooالجزائر 86،7مليار دينار جزائري. مقابل84،4 مليار دينار جزائري خلال سنة 2021،أي بزيادة 2،8%.

و قُدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء(EBITDA). بـ30،8ملياردينارجزائري في سنة 2022مقابل29،1ملياردينارجزائري،أي بزيادة 5،7%مقارنة بسنة 2021.

فيما يخص الاستثمارات خلالسنة 2022، خصّصت Ooredoo الجزائر 18،3مليار دينار جزائري. مقابل 11،3مليار دينار جزائري لسنة 2021،أي بزيادة61%.

فيما يخص عدد الزبائن. فقد بلغ 13مليون مُشترك في نهاية ديسمبر 2022.

بعد الإعلان عن هذه النتائج،صرح المدير العام لـOoredoo، بسام يوسف آلإبراهيم «اختتمتOoredoo سنة2022. بتحقيق نتائج مالية إيجابية ،تأتي هذه الأرقام لتؤكد.