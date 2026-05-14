ارتفاع استهلاك المياه ورمي البقايا في القنوات..سيال توجه نداء قبل عيد الأضحى

نظمت سيال بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر العاصمة، ندوة علمية وطنية. تحت عنوان: “دور المسلم في ترشيد استعمال المياه بين القيم الدينية والسياسات الوطنية”.

كما ثمن نور الدين حميداتو المدير العام للموارد المائية بوزارة الري في افتتاح أشغال الندوة هذه الندوة وموضوعها. الذي جاء في فترة مناسبة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك. في حين، تطرق محمد رضا بوداب، المدير العام لسيال في كلمته لارتفاع استهلاك المياه إلى ذروة استثنائية (استهلاك 24 ساعة في 4 ساعات فقط!). و كذا ما تواجهه شبكات التطهير من ضغوط كبرى. بسبب بعض السلوكيات في صورة إلقاء بقايا الأضاحي من جلود و أمعاء و غيرها في شبكات التطهير.

كما قدم خلال فعاليات هذه الندوة، بوعلام ريشة، مدير وحدة التوزيع الجزائر وسط تحديات عملية التزويد بالمياه الشروب بولاية الجزائر. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. بالإضافة لعرض آخر قدمه محمد حيمران مدير التطهير بسيال. حول تحديات شبكة تطهير المياه المستعملة خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الندوة، مواءمة الفتاوى الدينية مع القوانين الوطنية لحماية الموارد المائية. إطلاق حملات توعوية (دينية-تقنية) مشتركة عبر المساجد ووسائل الإعلام. تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة هذا الملف الاستراتيجي وضمان استدامة المورد للأجيال القادمة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور