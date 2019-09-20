ارتفاع الإنتاج الصناعي بقرابة 5 % خلال السداسي الأول

سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حسبما علم من الديوان الوطني للإحصاء.

ونقلت وكالة الأنباء عن الديوان، أنه تم تسجيل معدل 4.9 بالمائة خلال السداسي الأول مقارنة نفس الفترة من 2018.

وساهمت عدة قطاعات في تسجيل الارتفاع في نسبة الإنتاج الصناعي على رأسها قطاع الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعات الميكانيكية.

وتحسن أداء شعبة الحديد وتحويل المعادن والفولاذ ب 155 بالمائة, صناعة المركبات الصناعية ب97,8 بالمائة وصناعة مواد الاستهلاك الكهربائية 64,3 بالمائة.

بينما سجلت صناعة التجهيزات الحديدية 46,5 بالمائة وكذا صناعة مواد التجهيزات الكهربائية 24,4 بالمائة.

في حين انخفض إنتاج بعض الشعب الأخرى في هذا ، على غرار صناعة مواد الاستهلاك الحديدية 72,5 بالمائة

كما انخفض إنتاج المعادن غير الحديدية وتحويلها ب -62,8 بالمائة وصناعة العقار الحديدي -9,8 بالمائة.

من جهة أخرى ارتفع إنتاج صناعة الجلود والأحذية بنسبة 15 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2019 .

كما عرف إنتاج قطاع الكهرباء ارتفاعا قدره 7,3 بالمائة خلال نفس الفترة مقارنة بالسنة الماضية.

وعرفت من جهة أخرى مختلف الصناعات ارتفاع إنتاجها بمعدل 89,8 بالمائة خلال نفس الفترة.

وشهدت أيضا الصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا لمعدل إنتاجها بنسبة 1,8 بالمائة بفضل صناعة الحليب بمعدل إنتاج 13,8 بالمائة.

هذا ومس هذا المنحى التصاعدي قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة.