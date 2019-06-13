ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر لسنة 2018

سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر ارتفاعا بنسبة 22 بالمئة سنة 2018 بمجموع 1.5 مليار دولار.

مقابل مليار دولار سنة 2017 وذلك بفضل الاستثمار في قطاعات النفط و الغاز والسيارات.

وذلك حسبما جاء اليوم الأربعاء في تقرير لندوة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية “كنوسيد”.

وأشار نفس المصدر “كنوسيد” لسنة 2019 حول الاستثمار في العالم إلى أن الجزائر سجلت قفزة نوعية لسنة 2019 بالمقارنة مع موسم 2017 من حيث الإستثمارات.

مرجعة الفضل في ذلك إلى انتعاش الإستثمار في قطاع صناعة السيارات، علاوة على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز.