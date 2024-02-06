ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ5.82 بالمائة

نشر بنك الجزائر مذكرة ظرفية، قالت فيها أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد بلغت 10.703،64 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023. أي بارتفاع بنسبة 5.82 بالمائة. مقارنة بشهر ديسمبر 2022 (10.115،24 مليار دج).

كما أوضحت ذات المذكرة، أن قيمة القروض المخصصة للاقتصاد. موزعة ما بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية بـ9.124،94 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+ 5.44 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2022). وقيمة القروض الممنوحة من البنوك الخاصة، التي بلغت 1.575،71 مليار دج (+8.04 بالمائة).

وأضاف المصدر ذاته، أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي بلغت 4.553،7 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+4.67 بالمائة)، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الممنوحة للقطاع الخاص، بما فيها الأسر، 6.149،94 مليار دج (منها 1.185،46 مليار دج للأسر)، اي بنمو 6.69 بالمائة.

ويشير التحليل الهيكلي للقروض حسب المجال القانوني إلى أن القيمة الممنوحة للقطاع العمومي تمثل 42.54 بالمائة من مجموع حجم القروض الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل 43.01 بالمائة في نهاية 2022. فيما يمثل حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص 57.46 بالمائة. منها 11.08 بالمائة خصصت للأسر، مقابل 56.99 بالمائة في نهاية ديسمبر 2022، منها 10.83 بالمائة للأسر.

أما فيما يخص صافي القروض للدولة، فقد قدرت بمجموع 13.110،26 مليار دج، في نهاية سبتمبر 2023، -تضيف وثيقة بنك الجزائر-. مقابل 13.042،42 مليار دج في نهاية 2022، أي بزيادة طفيفة بـ0.52 بالمائة.