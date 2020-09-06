ارتفاع النشاط التجاري في ميناء مستغانم خلال شهر أوت إلى أكثر من الضعف

كشفت مديرية الاستغلال التجاري بميناء مستغانم، عن ارتفاع النشاط التجاري إلى أكثر من الضعف خلال أوت الفارط مقارنة بشهر جويلية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الحصيلة الشهرية لمصلحة الإحصائيات بالميناء أبرزت بأن النشاط التجاري عرف ارتفاعا لافتا خلال أوت الفارط.

وأوضحت الحصيلة بأن نشاط الاستيراد والتصدير عبر الميناء بلغ خلال شهر أوت 55.644 طن مقابل 26.705 طن خلال شهر جويلية، بنسبة نمو شهري تجاوزت 108%.

وأكد المصدر شحن وتفريغ 24 باخرة محمّلة بمختلف المواد والبضائع في أوت، مقابل 17 باخرة خلال شهر جويلية الماضي.

كما عرف شهر أوت تفريغ 25 ألف طن من الأسمدة و8.600 طن من الخشب و7.000 طن من المواد الكيميائية “كاربونات الكالسيوم”.

إلى جانب 5.000 طن من الزفت “الإسفلت” و4.000 طن من المواد الفلاحية “الشعير والشوفان” وشحن 220 طن من “الهيليوم”.

وأكدت المؤسسة المينائية بأن حجم النشاط التجاري بين 1 جانفي و31 أوت تجاوز 537.686 طن، من بينها حوالي 50 ألف طن من المواد والبضائع المصدرة.

بالإضافة إلى أزيد من 190 ألف طن من مختلف المواد الحديدية “سبائك ولفائف وأنابيب وحديد البناء”.