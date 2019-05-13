ارتفاع النشاط والطلب على المنتوجات المصنعة بنحو 75 % لدى أغلب الصناعيين

عرف قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا في النشاط والطلب على المنتوجات المصنعة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018.

وذلك وفق صناعيون توقعوا تواصل هذا التوجه التصاعدي، وتوفر أفاق جيدة للمستخدمين والتدفقات النقدية، بناء على استطلاع للديوان الوطني للإحصائيات.

وعرف النشاط في الصناعات الغذائية ارتفاعا جراء استعمال قدرات الإنتاج الخاصة بهذا الفرع، بنحو يزيد على 75 من المائة

من قبل غالبية رؤساء المؤسسات المعنيين باستطلاع للرأي، قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى الصناعيين.

وأفاد 15 من المائة من المستطلعين، بأن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تقل عن الحاجيات المعبر عنها،

مما خلف نفادا في المخزون يزيد عن 22 من المائة فيما بينهم، كما عرف الطلب على المنتوجات المصنعة،

وفق ما أكده مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع، زيادة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، حيث استجاب أزيد من 89من المائة

ممن أجري عليهم التحقيق، كل الطلبات التي تلقوها،مؤكدين وجود مخزون منتوجات مصنعة بالنسبة لغالبيتها.