ارتفاع النفط الجزائري بـ3 دولارات في مارس

ارتفعت أسعار الخام الجزائري “صحارى بلاند”، “النفط“، بنحو ثلاث دولارات في مارس الماضي، حيث وصلت إلى 65.76 دولار للبرميل.

ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى زيادة الطلب في الأسواق العالمية، حسبما أكدته الثلاثاء منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبيب”.

وأوضح المصدر،أن المتوسط الشهري لأسعار الخام الجزائري انتقلت من 62.38 دولار للبرميل في فيفري لـ65.76 دولار في مارس.

وأضافت الوثيقة ذاتها، أن صحراء بليند الجزائري، يعد ثالث أغلى خام في مارس، بعد الأنغولي جيراسول (66.04 دولارا للبرميل).

وأشار تقرير أوبك إلى انه تم تحديد سعر الخام الجزائري وفقا لسعر خام برنت،وهو الخام المرجعي لبحر الشمال،المدرج بسوق لندن.

ويأتي انخفاض مزيج الصحراء الجزائري على خلفية التطورات الإيجابية العامة للأسعار في سوق النفط العالمية خلال شهر مارس.

وأفاد تقرير أوبك، أن إنتاج الجزائر في مارس بلغ 870 ألف برميل يوميا، أي بانخفاض قدره 8000 برميل.

وهذا مقارنة بمتوسط الإنتاج في فيفري (878 ألف مليون برميل يوميا).