ارتفاع تكاليف السفر إلى أوروبا

كشفت دراسة استقصائية جديدة أن حوالي ثلثي مشتري السفر في أوروبا. يتوقعون أن تكون أعمال السفر لمنظمتهم أعلى في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وقد أعربوا عن قلقهم بشأن ارتفاع التكاليف.

وفقًا للبيانات الواردة في الاستطلاع الذي أجرته شركة Cvent المتخصصة في تكنولوجيا الأحداث. قال 80 في المائة من حوالي 600 من مشتري السفر الأوروبيين من الأسواق الرئيسية. مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ، إنهم شعروا بالإيجابية تجاه نشاط السفر التجاري لمنظمتهم.

كما توضح BTN Europe ، قال 64٪ من هؤلاء أنه سيكون هناك المزيد من رحلات العمل خلال هذا العام. وقال 19٪ أن الزيادة في السفر ستكون كبيرة جدًا.

ومع ذلك ، على الرغم من توقع زيادة نشاط السفر. أعرب مشترو السفر عن قلقهم بشأن ارتفاع تكاليف جميع أنواع منتجات السفر ، حيث يتوقع حوالي 30 في المائة منهم زيادة تكلفة النقل البري أكثر.

وفقًا للمسح ، فإن تقليل تكلفة السفر يمثل أولوية لحوالي 65 في المائة من المشترين. حيث يقولون إن هذا هو الشاغل الأكبر لهم.

علاوة على ذلك ، كما تكشف BTN Europe، من أجل مكافحة ارتفاع التكاليف. قال مشترو السفر إنهم يستخدمون عدة تكتيكات ، وأكثرها شيوعًا. هو الجمع بين سفرهم المتعلق بأعمالهم والأحداث الحالية الأخرى التي سيحضرها الموظفون.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، فقد لوحظ أن 37 في المائة من المشترين يقللون من عدد زملائهم المسافرين.

علاوة على ذلك. قال 22 في المائة من المشترين إن هذه الأنواع من الرحلات تميل الآن إلى أن تكون مدتها أطول.

وقال 70 في المائة من المشترين المقيمين في أوروبا إنهم يتوقعون أيضًا متوسط ميزانية أعلى لكل رحلة هذا العام. قائلين إن الزيادة في التكاليف تتطلب زيادة في الميزانية داخل مؤسساتهم.