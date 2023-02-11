ارتفاع تكاليف حج 2023.. وهذه هي الأسباب

ستعرف تكلفة الحج لموسم 2023 ارتفاعا مقارنة بالموسم السابق، نظرا لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من طرف السلطات السعودية بما فيها أسعار الفنادق التي تم حجزها من طرف أفراد البعثة في المنطقة المركزية بمسافة تقل عن الألف متر عن الحرم المكي.

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، تومي صلاح الدين، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع “النهار أونلاين”، والمتواجد حاليا بالأراضي السعودية من أجل التفاوض حول الخدمات المقدمة لفائدة حجاجنا الميامين، عن تسجيل ارتفاع في تكاليف إيواء الفنادق إلى عتبة ستة ألاف ريال بعدما كانت في حدود 4500 الموسم الماضي بالنسبة لمكة، أما المدينة-يضيف المتحدث- فالتكلفة تقدر بـ5700 ريال ناهيك عن ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة من طرف السلطات السعودية بنسبة 15 من المائة لتصل –حسبه- إلى 4700 ريال.

وقال المتحدث أن كل هذه العوامل تضاف إليها أخرى سيفصح عنها لاحقا، ستساهم في ارتفاع إجمالي تكلفة الحج لتصل إلى مائة مليون سنتيم فما فوق “بعد الجولة التي قمنا بها في السعودية والتي لا تزال متواصلة وبعد الاتفاقيات التي وقعناها مع مختلف المتعاملين السعوديين خاصة ما تعلق منها بحجز فنادق تبعد عن الحرم المكي بحوالي 900 متر، سجلنا ارتفاعا في مختلف الخدمات وهو ما سيعمل على ارتفاع تكلفة الحج إلى مائة مليون سنتيم فما فوق”.

وستستقبل السعودية واحد وأربعين ألف حاجا جزائريا خلال الموسم القادم من إجمالي يزيد عن المليوني حاد سيؤدون فريضة خامس ركن من أركان الإسلام.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد رخص لخمسة وأربعين وكالة سياحة وإسفار للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 2023 بعد استجابتها لدفتر الشروط المعلن عنه والذي شدد على ضرورة حيازة سبع سنوات خبرة وتنظيم خمسة مواسم خلال هذه الفترة وضمان مناصب شغل دائمة لخمسة موظفين على الأقل.