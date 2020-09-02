ارتفاع جنوني في إصابات كورونا بالإمارات.. 735 حالة جديدة خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة الاماراتية أنه تم تسجيل ارتفاع بأزيد من 200 إصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أمس 574 إصابة.

واعتبرت وزارة الصحة الاماراتية أنها أعلى زيادة منذ 27 ماي، عندما تم تسجيل 883 حالة، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 71540.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراءها 79,623 فحصا جديدا خلال 24 ساعة الماضية باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت عن وفاة 3 مصابين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 387 حالة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وأعلنت الصحة الإماراتية، شفاء 538 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من المرض، ليبلغ مجموع المتعافين 62,029 .