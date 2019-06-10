ارتفاع جنوني لأسعار الليمون يثير الجدل والسخرية بمصر

أثار الإرتفاع الجنوني، في أسعار الليمون، بمصر، وعلى غير العادة، جدلا كبيرا في وسط الشارع المصري.

وارتفعت أسعار الليمون إلى نحو “100 جنيه”، أي نحو “5.8 دولار”، للكيلوغرام الواحد، خلال أيام عيد الفطر، وهو أضعاف سعره في المعتاد.

كما أن اسعار الليمون، تزيد كثيرا على أي من أنواع الخضراوات والفواكه الأخرى، في الأسواق المصرية.

مما جعل من أسعار الليمون، محل سخرية المصريين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجع مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أسباب ارتفاع أسعار الليمون، إلى زيادة معدلات تصدير المحصول، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر.

بالإضافة إلى سبب بيولوجي يطلق عليه “تساقط يونيو”، حسب ذات المسؤول.

وأضاف ذات المتحدث، إن الأسعار تجاوزت الحد الطبيعي بسبب الإقبال المتزايد على الليمون خلال عيد الفطر.

وتوقع المسؤول أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، من 100 إلى ما بين 30 و40 جنيها.

على أن يصل سعر الليمون بمصر، إلى نحو 7 جنيهات فقط، في نهاية جوان، يضيف ذات المسؤول.

ومن جهته، قال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق سببه سوء الأحوال الجوية خلال الشهور الماضي.

حيث تسبب سوء الأحوال الجوية، في سقوط المحصول من الأشجار مبكرا، وتلفه.