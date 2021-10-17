ارتفاع جنوني للدجاج وسعره وصل إلى 550 دينار

عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

“أوناب”: “تخفيض سعر الكتكوت ليصل إلى 100 دينار فقط”

تخفيض السعر سيساهم تدريجيا في خفض أسعار اللحوم البيضاء

عرفت أسعار الدجاج عشية المولد النبوي الشريف ارتفاعا جنونيا، حيث وصل سعرها إلى 550 دينار للكيلوغرام الواحد، وبالرغم من هذا السعر المرتفع، فقد عرفت المحلات توافدا كبيرا للمواطنين لاقتناء اللحوم البيضاء التي تعدّ مادة أساسية في مائدة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وحسب الجولة التي قادت “النهار” إلى بعض الأسواق على مستوى الجزائر العاصمة، فقد عرفت أسعار الخضر، على غرار اللفت والكوسة والبطاطا، ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسبوع الماضي، وهذا بزيادة وصلت إلى 40 من المئة.

وجاءت هذه الزيادات بسبب الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف، الذي يعدّ مناسبة مقدّسة لدى الجزائريين.

وفي هذا الصدد، لاحظت “النهار” بأن عددا من المواطنين لا يقومون بشراء دجاجة كاملة، بل يقومون بشراء أجزاء منها، على غرار “الفخذ” الذي وصل سعره، أمس، إلى 150 دينار للفخذ الواحد.

وفي هذا الإطار، قالت إحدى السيدات إنها قامت بشراء “الزوائد” حتى تكون هناك “البنّة” في الطعام الذي يتم تحضيره عشية المولد النبوي الشريف.

وفي موضوع متصل، أعلن الديوان الوطني لأغذية الأنعام “أوناب”، عن تخفيض جديد لأسعار الكتكوت، حيث ستباع على مستوى المجمعات الجهوية التابعة له بسعر 100 دج، وذلك من أجل المساهمة في خفض أسعار اللحوم البيضاء‪.

وأوضح الديوان في منشور بصفحته الرسمية على “الفايسبوك”، بأن “المجمّعات الجهوية للدواجن التابعة لمجمّع أوناب، ستشرع ابتداءً اليوم في عملية ثانية لتخفيض أسعار الكتكوت بسعر لا يتجاوز 100 دج للوحدة، مع انعكاسه على انخفاض سعر الكيلوغرام للدجاج إلى مستوى مقبول”.

وأفاد الديوان بأن هذا التخفيض سيحفّز المربين لبعث نشاطهم من جديد، من خلال وضع آليات لتفادي المضاربة والاحتكار على سعر الكتكوت، والتأكد من وضعه في مباني التسمين‪.

وكان الديوان بأنه قام بعملية تخفيض مماثلة في 5 سبتمبر الفارط “ساهمت في استقرار سعر الكتكوت في السوق الوطنية، وعرفت استحسانا من طرف المربين في الفترة الأخيرة”‪.