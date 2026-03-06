ارتفاع حاد في أسعار النفط والبرميل يتخطى 91 دولار

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعاً حاداً، حيث قفزت لتتجاوز عتبة الـ 90 دولاراً للبرميل، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أفريل 2024.

وتجاوزت عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 91 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أفريل 2024.

وبحلول الساعة 17.00 بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أفريل المقبل بنسبة 9.96% إلى 89.09 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر ماي المقبل بنسبة 6.80 % إلى 91.22 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، إن أسعار النفط قد ترتفع لتصل إلى 150 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتعطل الإمدادات في منطقة الخليج.

كما حذّرت مؤسسات مالية واستشارية من تداعيات محتملة على إمدادات النفط العالمية في حال استمرار الحرب. مشيرة إلى احتمال توقف جزء كبير من الإنتاج خلال فترة قصيرة.