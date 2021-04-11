ارتفاع حالات الإصابة بـ”الحمى المالطية” إلى 40 حالة في “آريس” بباتنة

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ارتفاع حالات الإصابة بـ”الحمى المالطية” إلى 40 حالة في “آريس” بباتنة
بقلم سعيد حريقة

استقبل، أمس، مستشفى “آريس” في ولاية باتنة، 9 حالات جديدة عليها أعراض مرض “الحمى المالطية“، ليرتفع بذلك العدد إلى 40 مصابا انتقلت إليهم العدوى عقب شربهم حليب رؤوس ماعز أثبتت التحاليل أنها مصابة بمرض “الحمى المالطية”، بتعداد 119 حالة، تم ذبح 40 رأسا منها.

وحسب رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة “آريس”، عومار عيساوي، في تصريح لـ “النهار”، فإن إجراءات عديدة تم اتخاذها للحد من انتشار هذا المرض، سواء بين المواطنين أو وسط قطعان الماشية، بداية بعزل الرؤوس المصابة وذبحها في أقرب وقت، مع تحسيس المواطنين بضرورة الغلي الجيد لحليب الماشية المصابة قبل شربه، كما يجب طهي لحومها جيدا.

وأضاف نفس المصدر، بأن الموّالين المتضررين سيتم تعويض نصف خسائرهم، داعيا إياهم إلى ضرورة التبليغ عن جميع القطعان المشتبه في إصابتها بالمرض حتى يكون التدخل سريعا وأكثر نجاعة.


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