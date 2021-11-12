ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في هذه الولايات

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 142566 حالة شفاء، بعد تماثل 81 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية جيجل سجلت أكبر الحالات (26 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 24 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية بجاية 19 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33484 إصابة (+11)

وهران : 21338 إصابة (+24)

البليدة: 11877 إصابة (+1)

باتنة: 10576 إصابة (+7)

قسنطينة: 10408 إصابة (+2)

سطيف: 9533 إصابة (+6)

تيزي وزو : 8662 إصابة (+0)

بجاية: 7128 إصابة (+19)

تبسة : 6175 إصابة (+5)

جيجل : 5960 إصابة (+26)

المسيلة : 5427 إصابة (+1)

البويرۃ : 5198 اصابة (+4)

ورقلة : 4908 إصابة (+1)

بومرداس : 4721 إصابة (+2)

مستغانم : 4512 اصابة (+12)

تلمسان : 4260 إصابة (+2)

سيدي بلعباس : 4188 إصابة (+5)

بسكرة : 3446 إصابة (+0)

تيبازة : 3294 إصابة (+1)

أم البواقي : 2929 إصابة (+0)

الوادي : 2910 إصابة (+0)

عنابة : 2731 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2555 إصابة (+0)

الأغواط : 2508 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1991 إصابة (+1)

المدية : 1914 اصابة (+0)

غليزان : 1908 إصابة (+0)

قالمة : 1905 إصابة (+0)

سكيكدة : 1856 إصابة (+3)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1553 إصابة ( +0)

أدرار : 1380 إصابة (+0)

ميلة : 1296 إصابة (+2)

الطارف : 1291 إصابة (+0)

الشلف : 1272 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)

بشار : 917 إصابة (+0)

النعامة : 814 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 733 إصابة (+1)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 502 إصابة (+1)

تندوف : 442 إصابة (+3)

تمنراست : 270 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)